FlightSimExpo 2021 als Hybrid-Event

An der FlightSimExpo 2021 wird man (nach aktuellem Sachstand) sowohl Vor Ort in San Diego USA, als auch Online teilnehmen können. Die Veranstaltung musste im letzten Jahr, wie so vieles, leider abgesagt werden. Nun hat man sich neu erfunden und die Pre-Registration wird in wenigen Tagen gestartet.

[…] Based on how many attendees are registering and the percentage who choose to participate online, we’ll be surveying the community and developers in March to make a final decision on the format and timing of the event. […]

FlightSimexpo auf FACEBOOK