FlightFactor A350: Update im Anflug

Der Newsblog ThresholdX hat jetzt in einem Video neue Features des FlightFactor A350 gezeigt. Im kommenden, kostenlosen Update versprechen die Entwickler weitere Funktionen für die Simulation des neuesten Airbus. Unter anderem erhalte der 350 neben einer VNAV-FUnktion und SIDs und STARS können in das FMGS gefüttert werden. Gleichzeitig versprechen die Entwickler, die sich mit ToLiss zusammengetan haben, weitere Verbesserungen in der Flugphysik. Der komplette Post von ThresholdX samt Preview-Video findet ihr hier.