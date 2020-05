Flight Sim 2020 Show abgesagt

Es war zu erwarten, doch seit gestern ist es offiziell: Die diesjährige Flight Sim Show 2020 in Cosford wurde abgesagt. Wie im vergangenen Jahr sollte im Royal Airforce Museum in Cosford wieder die europäische Flusiszene zusammenkommen. Angesichts der momentanen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Reisebechränkungen, wird das Event dieses Jahr ausgesetzt. Ob es eine digitale Alternaitve geben soll, steht derzeit nicht fest. In der Vergangenheit waren Flightsim Shows für viele Publisher und Addon-Schmieden immer eine Plattform, neue Produkte anzukündigen und Einblicke in bestehende Projekte zu geben.