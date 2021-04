FBW Bus wird flügge

FlyByWire Simulations sind die “Modder”, die den Standard A320N des MSFS flugfähig machen und ihm seit Release immer mehr Features einpflanzen um den Airbus seinem realen Vorbild Schritt für Schritt ähnlicher zu machen. Nun hat sich der Bus von seinem Original abgespalten, bisher wenigstens in der Dev und Experimental Version, die Stable Version folgt bald.

Lädt man sich – am besten über den eigenen Installer – eine der beiden Versionen herunter (vorher bitte erstmal alles den FBW Bus betreffende aus dem Communityordner löschen!), so findet man den FBW Bus anschließend als eigenständiges Modell. Hintergrund ist, dass die Entwicklung von nun an unabhängig von etwaigen Updates seitens Asobo stattfinden kann.

Bisherige Liveries funktionieren übrigens nicht mehr und müssen erst angepasst werden. Die ersten Bemalungen sind aber bereits auf FlightSim.to zu haben.