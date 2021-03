Erster Eindruck zum nun veröffentlichten MSFS Aerosoft CRJ

Endlich ist er da! Wir haben (sehr) kurz vor Release den CRJ bereits unter die Fittiche nehmen können, um Euch einen (sehr) schnellen ersten Eindruck zu liefern. Immerhin verspricht der Aerosoft CRJ der erste relativ systemtiefe Airliner zu sein, da ist die Erwartungshaltung groß und sicherlich fragen sich viele, ob sich ein Kauf lohnt oder nicht. Dieses Kurzreview soll genau diese Frage erleichtern. Wir werden nach eingehenderen Tests noch ein ausführliches Review zum CRJ veröffentlichen. Daher bitte diesen ersten Eindruck auch nur als solchen nehmen!

Wer den CRJ kaufen will, kann das für 50€ bereits im Aerosoft Shop tun oder aber ab Donnerstag im simMarket!

Installation:

für den CRJ werden 1,60 GB Daten in den Communityordner geschaufelt, der Installer findet die MSFS Installation von selbst. Vor der Installation kommt der sehr wichtige Hinweis:

Und nach der Installation – für alle Zweifler ob das vorhin wirklich ernst gemeint war – gleich nochmal:

Im Hauptmenü des MSFS zeigen sich dann die beiden Modelle, die man erwirbt, nämlich den 550ER und den 700ER.

Erstflug:

Ich lade die 700ER, alleine wegen der Lufthansabemalung, und nach Druck auf “Fly now” beginnt dann endlich das große Warten. Auch hier steht unterhalb der Ladebildshcirm-Cessna der Hinweis (diesmal bei mir auf Englisch), dass man – selbst auf schnelleren Maschinen – durchaus 10 Minuten warten muss. Ich habe nicht gestoppt, aber solange war es auf keinen Fall.

So, endlich im VC angekommen, erfreuen mich die guten Frames, ich habe die Maschine in Paderborn geladen, weil ich den mitgelieferten, sehr ausführlichen Tutorialflug zumindest in Ansätzen nachfliegen will. Der Ladezustand ist natürlich mit Engines off, wie das im MSFS auf Parkpositionen üblich ist, trotzdem sind die PFDs bereits an. Welcher Zustand hier voreingestellt ist, lässt sich nicht sagen, “Turnaround” ist es nicht, “cold&dark” natürlich auch nicht.

Aber egal, der erste Blick fällt damit gleich auf das links installierte Tablet, das man einschalten kann und mit “aeroOS 1.0” läuft 😉 hier sind neben den gewünschten Zuständen des Flugzeuges jede Menge Einstellungen möglich (Checkliste, Performance, Aircraft [Türen, GPU usw.], Maintenance und Options). Die Details verrät Euch unser ausführliches Review demnächst. Hier schalte ich nun in den von mir gewünschten Cold&Dark ein (und kann ihn bei Wunsch auch gleich als Standardzustand beim Laden speichern)

In Ruhe geht es erstmal ans Aussenmodell. Auf den ersten Blick gibt es hier keine Unstimmigkeiten. Zoomt man jedoch recht nahe heran, dann wird das Modell in den Details kantig. Ich habe damit kein Problem, weil ich mich sehr selten ausserhalb des Cockpits aufhalte. Und wie gesagt, man schon recht nah zoomen muss.

Die Schrift wird in der Nähe unschön pixelig, aber auch hier, ich bin mit der Nase schon sehr nahe dran. Bei normalen Betrachtungsabständen kann man am Aussenmodell und den Texturen nicht viel aussetzen.

Der Tutorialflug, den ich in Ansätzen nachvollziehe geht von Paderborn nach München. Also wieder zurück ins VC und sich erstmal akklimatisiert. Das VC ist hervorragend modelliert! Da gibt es überhaupt nichts auszusetzen.

Also Strom an und ein wenig hier und da gedrückt. Kurz mal die Nacht herbeigezaubert und die Beleuchtung ausprobiert. Auch hier ein sehr stimmiges Bild, sowohl der CRJ mit seiner stufenlos einstellbaren Innenbeleuchtung, als auch der MSFS mit den neuen Möglichkeiten, lassen sich sehen.

Aber zurück zum Tutorial. Es Schritt für Schritt abzuarbeiten, dafür fehlt mir die Zeit. Die groben Parameter wie Beladung, Treibstoff und Route entnehme ich dem 77-seitigen PDF. Sehr praktisch ist hier, dass man mit dem vituellen Tablet EFB diese Daten eingeben kann und sodann ans FMC senden. Ebenso werden dort auch die Takeoffspeeds berechnet und ins PFD übermittelt. Das Eingeben der Route und die gesamte Interaktion mit dem FMS machen einen erstaunlich vollständigen Eindruck. Das FMS besitzt also schonmal eine gewisse Tiefe. Die Route lässt sich bearbeiten, Wegpunkte und Verfahren ändern oder ersetzen, Luftwege und deren Knoten werden erkannt. Beide FMS sind unabhängig voneinander, die jeweiligen Displays also nicht bloße Kopien.

Desweiteren lassen sich z.B. Hydraulikdrücke im MFD ablesen, welches über das EICAS angezeigt werden können. Dies scheint ebenfalls nahezu vollständig umgesetzt zu sein und zeigt alle entsprechenden Daten an. Um beim Beispiel der Hydraulik zu bleiben, so sind hier die Drücke (zumindest in der Anzeige) simuliert und ändern sich natürlich, je nach Schaltung der Pumpen. Auch der Start der APU und der Triebwerksstart verlaufen erwartungsgemäß, keine Spitzen, kein zu schnelles Spulen, die Triebwerke reagieren plausibel.

Das Overheadpanel ist etwas “grober” als das VC im ständigen Blickfeld. Die Schalter etwas kantiger, aber nichts, was man wirklich ankreiden kann.

Jetzt aber ab in die Luft!

Beim Taxeln und beim Takeoff-Run verhält sich das Addon ebenfalls plausibel. Eine gewisse Trägheit ist gut umgesetzt. Der Flieger rotiert von selbst am errechneten VR (wenn die Trimmung und Klappen natürlich ebenfalls korrekt gesetzt wurden) und lässt sich gut händeln. Es gibt Kabinenansagen, die automatisch ablaufen. Die Throttles haben Detents, die gut funktionieren.

Der Autopilot reißt nicht am Steuer, wenn er zugeschalten wird und übernimmt ab jetzt das Steuer.

Die Route des Tutorialfluges wurde gut vom Autopiloten abgeflogen. Bei einem anderen kurzen Flug habe ich bemerkt, wie der CRJ bei engen Kurven stark über die Route hinaus schoss um dann wieder zurück zu drehen. Allerdings war das eine völlig weltfremde “qick&dirty” Route. Im Tutorialflug gab es da nichts zu bemängeln.

Mit dem FMS lassen sich im MFD sogar Circles anlegen, Airports, Fixes usw. zu- oder abschalten. Trafficanzeige ist meines Kenntnisstandes im MSFS (noch) nicht möglich. Wetterradar hatte ich zwar an, aber keine Anzeige. Ob das am entsprechenden Wetter lag, das zwar bewölkt, aber nicht regnerisch war und deshalb nichts anzuzeigen war? Ich habe dies jedoch nicht tiefer beleuchtet.

Lediglich mit dem VNAV bin ich noch nicht ganz warm geworden. Generell funktioniert VNAV hier gänzlich anders als man es von Airbus oder Boeing gewohnt ist, ebenso gibt es kein Autothrottle. Der CRJ zeigt mit einem Sternchen im MFD den vertikalen Pfad an, dem der Pilot dann (manuell) folgen muss. Es lassen sich jedoch im Tablet EFB zwei Betriebsmodi einstellen. Ich hatte dazu aber keine Zeit, mich mit dem VNAV genauer zu befassen. Es gibt jedenfalls einen TOD angezeigt und eben den vertikalen Pfad, der CRJ ist aber eben nicht so automatisiert wie andere in dem Bereich.

Ich hatte Probleme, dass der AP die angepeilte Höhe gehalten hatte. Er reduzierte zwar vor Erreichen der Höhe die Steiggeschwindigkeit, zog dann aber weiter langsam hoch. Im Sinkflug passierte mir das Gleiche, letztlich musste ich mit ALT Hold oder VS auf Null ihn dazu bringen, meine gewünschte Höhe zu halten. Ich füge aber nochmal explizit hinzu, dass ich mich hier noch nicht in die Systeme einarbeiten konnte und ich einen Bedienungsfehler nicht ausschließe!

Es zeigt jedenfalls, dass es für den CRJ noch Lernpotential gibt!

Ein Feature ist noch das ausklappbare HGS, dass allerdings keinen großen Tiefgang liefert, trotzdem ein nettes Accessoire.

Die Landung verlief gut, aber auch hier bin ich mir mit meinem derzeitigen Stand der Systemkenntnisse des CRJ nicht sicher, ob der vertikale Pfad des ILS ganz korrekt vom AP abgearbeitet wurde. LOC wurde grün, GS nicht, obwohl alle Voraussetzungen dazu gegeben waren und er kam am Ende dann zu tief unter den Glideslope, so dass ich letztlich den AP abschalten musste. Ich brauche dazu noch ein paar Anflüge mehr.

Einen richtig fetten Bug habe ich dann doch noch entdeckt. und zwar befindet sich links in der Seitenkonsole ein SkyCam System, also ein kleiner Bildschirm, der Bilder der Kabine liefert. Dieser lässt sich auch einschalten und “liefert” von vier Kamerapositionen “Bilder”. Jedoch scheint das System von einem älteren Herren gehackt worden zu sein, welcher sich mit geheimen technischen Mitteln auf eine Bordkamera aufschalten konnte. Die Intention kann man nur erahnen; ich deute es als Hilferuf, um auf die derzeitig sehr knappen Friseurtermine aufmerksam zu machen.

Fazit:

Kaufempfehlung? Absolut!

Aerosoft hat nicht zuviel versprochen und die Systemtiefe hat mich tatsächlich beeindruckt. Wie immer darf man nicht die Maßstäbe eines FSLabs anlegen, was aber seitens der Entwickler auch so nicht versprochen wurde. Die vertikale Arbeit des Autopiloten muss ich mir noch einmal genauer ansehen, da blieb mir leider zu wenig Zeit für ein fundierteres Urteil. Generell kommt man aber damit zurecht und es sind keine groben Schnitzer. Nur über die Feinheiten bin ich mir nicht sicher.

Modellierung ist sehr, sehr gut und die Performance hervorragend.

Alles in allem ist das tatsächlich der erste systemtiefe Flieger für den MSFS der den Airlinerpiloten die nächste Zeit etwas Futter geben dürfte.