Erster Eindruck: Mscenery Cologne (MS FS)

Köln, mein Lebensmittelpunkt (in der Pandemie umso mehr!) erscheint von Mscenery als Fotogrammetriemodell für den Microsoft Flight Simulator. Mscenery ist als Designer bisher nur mit solchen Modellen in Erscheinung getreten, bei Facebook gibt es schlechte Bewertungen – aber hey, Köln aus der Luft, und dann noch sehr detailliert, das wäre schon toll. Also habe ich mir ein Review-Exemplar besorgt und schildere euch knapp meinen Eindruck.

Das verspricht der Hersteller, Installation, Umfang, erster Eindruck

Mscenery Cologne gibt es für 9,52 € im simMarket. Dort wird in der Produktbeschreibung eigentlich nichts versprochen: Der Hersteller liefert nur ein paar Zeilen Beschreibung über Köln, in etwa vergleichbar mit der Informationsdichte in einem beliebigen Lied der Höhner. Geliefert wird eine Zip-Datei mit 3,2 Gb Größe, aus der dann etwa 5,5 Gb auf der Festplatte werden. Die Datei enthält das Modell in Form eines Verzeichnisses, das in den Community-Ordner des MS FS geschoben werden muss, und ein Textfile, das genau das sagt – und noch dazu eine gmail-Adresse von Mscenery enthält. Etwas dünn.

In der Beschreibung ist als Systemanforderung von einer GTX 1070 als Mindest-Grafikkarte die Rede, von 16 GB Hauptspeicher UND von 16 GB Videospeicher. Das muss ich wohl übersehen haben, meine GTX 1080 hat leider nur 8 GB Videospeicher. Soweit ich weiß hat aber auch keine GTX 1070 16 GB Videospeicher, insofern ist das hier etwas widersprüchlich.

Etwas optimistisch habe ich mir dann erstmal die Oculus Rift aufgesetzt, ein Propellerflugzeug ausgewählt und bin in Köln-Bonn gestartet. Leider, leider – es ruckelt enorm, vor allem dann, wenn das Fotogrammetriemodell – oder besser gesagt, die Innenstadt von Köln – im Sichtfeld liegt. Schaue ich woanders hin, geht es. Fliege ich am Rand des Modells, geht es auch. Und auch, wenn ich besonders tief fliege. Auch ohne Brille ruckelt es noch ziemlich, schaut euch das Video an.

Was mir dabei aber auffällt: Im Gegensatz zu anderen Modellen, wie zum Beispiel dem exzellenten Fotogrammetriemodell von München, bei denen mit einer Art LOD-Technik nur nahe Bereiche vollständig detailliert sind, wird Köln direkt mit vollen Details dargestellt. Farblich nachbearbeitet ist das Modell auch nicht: Es ist sehr viel heller als die Umgebung, das fällt auf und stört enorm. Eins wird aber auch klar: Das Modell selbst ist ziemlich hoch aufgelöst. In den wenigen Momenten, in denen die Umgebung nicht zu sehen ist und es gerade nicht ruckelt ist es eine wahre Freude, meine Stadt so detailliert im Simulator zu haben.

Abdeckung und Detailaufnahmen

Kommend vom Flughafen beginnt das Modell etwa in Poll bei der Südbrücke und erstreckt sich über die Innenstadt und die ringsherum angrenzenden Veedel (Mülheim, Nippes, Ehrenfeld, Sülz, Zollstock). Hier sind die Grenzen beim Anflug aus Süden ziemlich gut an der Farbgebung zu erkennen.

Wie sieht es dann aus? Hier ein paar Schnappschüsse der Schokoladenseite von Köln.

Die Kranhäuser sind sehr gut abgebildet.

Diese Perspektive kennt sicher jeder, der schon mal in Köln war: Hohenzollernbrücke und Kölner Dom, vom Rhein aus gesehen.

Hier mal etwas anderes: Bahngelände am Mediapark.

Die Pracht verliert sich aber durch die Kontraste an den Grenzen des Modells. Hier die Nordgrenze: Im Vordergrund die S-Bahn-Station Geldernstraße/Parkgürtel, dahinter Nippes und die autofreie Siedlung, links nicht mehr im Modell enthalten ist Mauenheim.

Aber was nützt die schönste Detaillierung, wenn es nicht nutzbar ist – zumindest nicht mit meiner Hardware (siehe unten), die bis auf die Grafikkarte ziemlich neu ist und in der Lage, in so ziemlich allen Szenarien flüssige Bilder im Simulator zu erzeugen, auch in VR.

Nachts gibt es übrigens nichts besonderes, die Straßenlichter des MS FS beleuchten auch das Modell, aber gesonderte Nachttexturen gibt es nicht.

Fazit

Wir haben vor uns: ein wunderbar detailliertes 3D-Modell von Köln, das leider farblich nicht an die Umgebung angeglichen ist und – viel schlimmer! – nicht an die Verwendung in einem Flugsimulator angepasst wurde, zum Beispiel durch LOD-Technik, die nur nahe Bereiche detailliert darstellt, wie es bei den im Simulator enthaltenen 3D-Fotogrammetriemodellen gemacht wird (und wie es wohl auch für selbstgemachte Modelle möglich ist, siehe zum Beispiel hier). Für nächtliche Flüge hätten ein paar Lichter, wie zum Beispiel die Beleuchtung des Doms, schon viel geholfen.

So ist es meiner Einschätzung nach ein zugekauftes Modell, das ohne weitere Verarbeitungsschritte in den Simulator gebracht wurde. Dafür ist es mit knapp 10 Euro nicht wirklich teuer, aber halt – leider nicht wirklich nutzbar. Möglicherweise wird es besser, wenn die Grafikkarte mehr Videospeicher hat, das kann ich nicht sagen.

Ein paar Sätze noch zu den z.B. bei Facebook gefundenen Gerüchten, dass das Modell bei Google geklaut wurde: Das ist es nicht, das habe ich anhand der Züge im Bahnbetriebswerk und anhand des Parkplatzes der Zulassungsstelle geprüft. Das gilt auch für Apple Maps. Bei Bing habe ich kein Modell von Köln gefunden. Möglicherweise ist es zugekauft, vielleicht auch selbst aus Luftbildern anhand einer Fotogrammetriesoftware wie zum Beispiel Metashape erstellt, was auch immer.

So wie das Modell sich gerade darstellt, würde ich davon aber wirklich abraten – in der Hoffnung, dass die viertgrößte Stadt Deutschlands irgendwann mal in einem Update von Microsoft gewürdigt wird. Leider.

Informationen

Pro Contra Detailliertes Modell von Köln Extrem schlechte Performance durch fehlende LOD-Techniken und fast unfliegbar

Farblich nicht an die Umgebung angepasst Informationen Testsystem Entwickler: Mscenery

Preis: 9,52 €

Kauf: simMarket AMD Ryzen 5600x, 3,7 Ghz

GeForce GTX 1080, 8 Gb

Windows 10×64, 32 Gb Hauptspeicher

Diverse SSD

Dr. Patrick Seiniger