Erste Eindrücke: Prepar3d V5

Nach Prepar3d V3 und Prepar3d V4 nutze ich die Gelegenheit, einen kleinen ersten Eindruck über die jeweils neue Major-Version der Flugsimulationssoftware zu schreiben. Das ist diesmal nicht so einfach und zog sich leider auch etwas hin, weil – ganz einfach Prepar3d V5 noch etwas buggy ist. Und die Schnittmenge aus wirklich relevanten Addons, solchen, die ich besitze, und solchen, die offiziell in Prepar3d V5 laufen noch nicht wirklich groß ist.

Auf der anderen Seite verspricht die neue Plattform – ähnlich wie X-Plane 11.5 – einen Technologiesprung, den ich mir doch mal anschauen wollte. Wesentliches Feature ist die Umstellung der Grafik-Engine auf DirectX 12. Was das nun technisch bedeutet traue ich mir nicht zu fundiert zu bewerten, was man aber liest ist, dass die Software damit volle Kontrolle über die Grafikberechnung hat, und damit die hochgezüchteten Grafikkarten endlich mehr ausgenutzt werden können. Kling sehr gut! Spoiler: Ist es übrigens auch.

Ist aber möglicherweise auch Teil des Problems. Denn nachdem Prepar3d V4 die Probleme mit dem Hauptspeicher abgeschafft hat, gibt uns derzeit Prepar3d V5 wieder dieses schöne nostalgische Gefühl, dass die Einstellungen etwas zu hoch sind, wenn er mitten auf einem Flug mit einer schnöden Fehlermeldung abbricht. Oder zumindest die Einstellungen auf Standardwerte zurücksetzt.

Zumindest liefert Lockheed Martin in der Regel schnell Abhilfe. Nachdem V5 bei Veröffentlichung Probleme mit der Virtual Reality hatte gab es im Forum schnell einen kleinen Patch. Wenige Wochen nach Veröffentlichung kam zudem schon Hotfix 1, der zweite Hotfix ist im Anrollen. Für ein Review durchaus keine angenehme Situation, um belastbare Aussagen zu treffen.

Zu allem Überfluss dreht Im Hintergrund schon Microsoft’s FS 2020 seine Runden, mit langen Diskussionen in den Kommentaren zu unseren Artikeln im Schlepptau, die sich auf jede meiner Aussagen in diesem Artikel stürzen könnten.

Heißt für mich: Dieser erste Eindruck wird eine kleine Bestandsaufnahme, der sich der augenscheinlichsten Neuerung widmet, nämlich der Wetterdarstellung, und der die Performance in verschiedenen Situationen bewertet. Das möchte ich soweit ich kann mit Bildern und Messungen belegen. Das ist nun etwas knapper als gewohnt, soll euch Simmern aber helfen bei der Entscheidung, auf V5 zu wechseln, noch bei V4 zu bleiben und auf FS 2020 zu warten.

Das verspricht der Hersteller

Das Changelog von V5 ist lang, enthält aber nur zwei richtige Knaller. Das ist erstens die Umstellung auf Direct X12 (nachdem Prepar3d V2 den Aufstieg zu Direct X 11 gemacht hatte) und damit einhergehend eine bessere Performance, und das ist zweitens die Einführung von TrueSKY-Technologie (ich musste mich auch erstmal schlau machen – das ist ein zugekauftes Modul für die realistische Darstellung von Wolken), noch als Beta. Darüber hinaus gibt es Änderungen beim Logo, ein moderneres und meiner Meinung nach auch übersichtlicheres Interface und viele Bugfixes.

Dabei hat sich die Preis- und Lizenzgestaltung mindestens seit V2 nicht geändert: Es gibt wie gehabt die Acadmic-License (59,95 $), die Commercial License (199 $), die Professional Plus-License (2500 $) sowie zwei Entwickler-Lizenzen zu 9,95 und 19,95$ für die Professional- und die Professional-Plus-Lizenz. Zum Kauf im Store von Lockheed Martin ist eine Kreditkarte zwingende Voraussetzung. Und eine Nutzung der Software aus Spaß ist natürlich wie immer ausgeschlossen. Ich habe also mein Bestes versucht, keinen Spaß bei diesem Review zu empfinden.

Kompatibilität und Setup

Einen nackten Simulator ohne irgendwelche Addons zu testen ist herzlich sinnfrei. Es gibt aber noch nicht allzu viele Addons. Allerdings ist V5 so ähnlich zu V4, dass viele – fast die meisten – Addons direkt übertragen werden können. Das klappt mal sehr einfach wie bei der Dash 8 Q 400 von Majestic, für die ein symbolischer Link es Verzeichnis aus V4 nach V5 ausgereicht hat, mal etwas schwieriger wie bei der PMDG 737 NGX (wohlgemerkt nicht NGXu, die habe ich nicht!), die ich nach ein paar Registry-Änderungen neu installieren musste, und mal gar nicht wie bei der Version der Antonov AN-2, die ich in V4 installiert hatte. A2A-Maschinen ließen sich seit Tag Null – unter Deaktivierung der Regendarstellung – einfach in den Addon-Folder von V5 ziehen, mittlerweile sind die vollständig kompatibel. Gute Erfahrungen habe ich auch mit der Captain Sim L-1011 gemacht, die sich einfach umkopieren ließ. Das ist also schon mal ein erklecklicher Grundstock an komplexen Flugzeug-Addons.

Mit Scenery-Addons hatte ich generell wenig Probleme, nur die Landebahndarstellung bei Aerosoft’s London (nicht upgedatete Version, mittlerweile ist das gefixt) und bei Orbx’ Innsbruck passte nicht so ganz. Meine Orbx-Addons ließen sich problemlos installieren – mittlerweile auch Orbx Global Vector. Da das die meiste Zeit der Erstellung dieses Artikels aber noch nicht zur Verfügung stand, habe ich für vergleichbare Bedingungen versucht, über Orbx-Regionen zu fliegen, die offiziell unterstützt sind, wie Deutschland, England und Kalifornien.

Sonstige Addons: Für Active Sky gibt es derzeit eine Beta-Version, die ich aber noch nicht installiert hatte. Ganz essentiell für mein Setup ist FSUIPC, für das es eine neue Major-Version 6 gibt. Glücklicherweise funktioniert mein Tool zum Loggen der Position und der Performance, auf dem die Diagramme in diesem Artikel basieren, kontinuierlich seit dem FSX.

Im Großen und Ganzen glaube ich, dass diesmal und vielleicht mit etwas Bastelei nicht allzu viele Addons auf der Strecke bleiben, selbst wenn es keinen offiziellen Support gibt. Das ist in etwa vergleichbar zum Wechsel damals von Prepar3d V1/FSX zu V2 und in etwas kleinerem Maße zu V4.

Punkt 1: Performance

Prepar3d V5 hatte mich das erste Mal überzeugt, als ich mit der PMDG 737 NGX in Virtual Reality von Frankfurt nach Köln geflogen bin, und die Leistung war so, dass es mir flüssig vorkam. Ich kann mich entsinnen, mir die Warn-Felder im Cockpit aus der Nähe betrachtet zu haben und mich dabei gewundert zu haben, wie flüssig das alles ist. Eine solche Erfahrung kannte ich aus V4 von einigen Flugzeugen, aber die PMDG-Jets gehörten nicht dazu.

Achtung: die neue Wolkendarstellung funktioniert derzeit noch nicht in Virtual Reality Single-Pass (also: Berechnung der Bilder für beide Augen in einem Rutsch). Dafür braucht es den Modus “Stereo”, der etwas Performance wegnimmt. Aber nicht wirklich viel:

Prepar3d V5 hatte mich das zweite Mal überzeugt, als ich ebenfalls mit der NGX in Köln nach London gestartet bin, mit allen Reglern ganz rechts außer Reflexionen und Schatten. Dabei hatte ich knapp unter 20 Frames pro Sekunde, es fühlte sich halbwegs flüssig an, aber eine solch dichte Darstellung von Gebäuden und Bäumen auf der bekannten Fototapete von Aerosoft’s Köln, das hatte ich im Simulator wirklich noch nicht gesehen. Geärgert hatte ich mich dann aber doch, als kurz vor der belgischen Grenze der Simulator dann abbrach und mir mitteilte, der Speicher der Grafikkarte (in meinem Fall: 8 Gb) sei belegt und ich könnte es ja nochmal mit geringeren Einstellungen probieren. Aber immerhin – abgestürzt ist der Simulator nicht, sondern er hat mich dezent auf meinen Irrtum, dass mein Rechner und meine Grafikkarte mit den Einstellungen klarkommen würden, hingewiesen und mir angeboten, meine Entscheidung nochmal zu überdenken. Freundlicherweise waren die Einstellungen nach der “Intervention” dann auch schon deutlich runtergeregelt. Im folgenden Diagramm ist das etwa bei 100 km Flugstrecke passiert – ab da habe ich zwar nachgeregelt, aber bin dann für die verbleibende Flugstrecke doch immerhin bei den in diesem Fall gelockten 30 FPS geblieben. Erst direkt beim Endanflug ist die Performance dann in den Keller gegangen – fairerweise sollte ich aber sagen, dass ich die alte Prepar3d-V4-Version von Aerosoft’s London Heathrow genommen habe. Bei den kurzen Peaks auf sehr hohe Frameraten war der Simulator auf Pause gestellt.

Hier der Start aus Köln:

Hier ein Video des Anflugs:

Nächstes Beispiel: Als ich damals Aerofly FS2 getestet hatte, hatte mich die flüssige Virtual Reality-Darstellung über Orbx Innsbruck umgeworfen. Das ging in Prepar3d V4 zwar auch, aber eigentlich nur mit der Default-Piper Cub oder der sehr einfachen Carenado Piper Archer. Jetzt geht es eben auch mit A2A-Flugzeugen in Prepar3d V5, und zwar mit durchweg über 40 Frames. Das ist ein massiver Fortschritt, der mich die Feierabend-Flüge mit Virtual Reality staunend genießen lässt.

Andere Beispiele gefällig? Virtual Reality Majestic Dash 8 Q 400 von Stuttgart über Frankfurt nach Köln, fast immer über 30 FPS.

In der Virtual Reality mit der Turbine Duke von Koblenz nach Köln: ebenfalls fast immer über 30 FPS.

Kurze Zusammenfassung gefällig: Die Performance ist mittlerweile so gut, dass auch komplexe Addons und Szenerien in Virtual Reality genutzt werden können, ohne dass es ruckelt. Das ist eine Performance, die der kommende Microsoft FS 2020 erstmal erreichen muss. Leider ist Prepar3d V5 eben noch ein etwas ungeschliffener Diamant. Die neue Wolkendarstellung ist noch Beta, funktioniert nicht in Single-Pass-VR, generell gibt es Unterbrechungen, wenn der Grafikkartenspeicher voll ist. Aber das Potential ist da – und es scheint mir, als wäre selbst auf meinem 2013’er Computer mittlerweile eigentlich nur noch Virtual Reality performance-kritisch.

Punkt 2: Neue Wolkendarstellung

Ganz knapp erklärt Lockheed Martin in den Release-Notes und auf der Homepage, dass nun TrueSky-Technologie in Prepar3d V5 vorhanden ist. Was das ist wird nicht wirklich klar. Also habe ich mal ein paar andere Quellen aufgetan: hier ist ein Interview, in dem die Entwickler von TrueSky erklären, wie die Engine ungefähr funktioniert. Dort wird übrigens auch gesagt, dass TrueSky schon in Flight Sim World vorhanden war – das kenne ich aber nicht. Kern der Technik scheint zu sein, dass Wolken als 3D-Objekte erstellt werden und nicht mehr als simple Texturen, und das ohne allzu viele Performance-Einbußen. Das klingt erstmal interessant. Performance-Einbußen (siehe oben) habe ich nicht feststellen können.

Hier also nun – ein erstes Foto mit “Advanced Atmospherics”.

Und so sieht das mit der klassischen Wetter-Engine aus:

Zwei weitere Beispiele in der Abendstimmung mit Bewölkung, mit TrueSky:

Hier ohne TrueSky:

Mit TrueSky:

Ohne TrueSky:

Verlassen wir mal die Abendstimmung:

Mit TrueSky

ohne TrueSky

Für mich sieht TrueSky deutlich realistischer aus als der klassische Weg der Wetterdarstellung mit Wolkentexturen (gerne auch Austauschtexturen!) und dahinter vollmetrischen Strukturen für die Schattendarstellung. Das klappt ohne Performance-Einbußen schon ganz gut. Und generell ist es natürlich deutlich zukunftssicherer, Darstellungen zu berechnen anstatt durch Texturen abzubilden.

Allerdings konnte ich selbst bisher noch nicht die Unterstützung durch Wetter-Addons testen, die dann nämlich nicht mehr für Texturen zuständig sind, sehr wohl aber für die Steuerung des Wetters im Simulator. ActiveSky scheint in einer Beta dazu schon bereit zu sein, das konnte mein Kollege Tom testen. Seiner Meinung nach funktioniert TrueSky mit ActiveSky schon recht gut und führt meistens zu toller Darstellung (s. die Bilder). Es scheint aber derzeit innerhalb der Wolken noch keinen volumetrischen Effekt zu geben. Um das Flugzeug herum sei dann alles düster, aber gerade aus der Aussenperspektive sähe man, dass sich die Wolken nicht “um das Flugzeug herum” legen.

Hier ein paar positive Beispiele von ActiveSky und TrueSky:

Das gibt es aber auch in weniger schick, möglicherweise dem Beta-Status geschuldet:

Fazit

Ein Fazit zu ziehen ist diesmal nicht so ganz einfach. Einerseits hat P3D V5 deutliche Verbesserungen in der Performance (und damit in der optischen Qualität bei gleicher Bildrate) – da Prepar3d V4 aber auch nicht ganz schlecht war wird das vor allem für Virtual-Reality-Flieger eine deutliche Verbesserung sein.

Die neue Wetterdarstellung basierend auf TrueSky-Technik ist eine deutliche Verbesserung und Veränderung des Simulators – die aber noch ziemlich am Anfang steht und nicht umsonst als Beta angekündigt ist. Mein Kollege Tom sagt: “Vielleicht ist sie auch das Ende der ‘Wissenschaft’ Shadder Tweaking. Meiner Meinung nach sieht v5 aus der Box mit TrueSky aktiviert deutlich besser aus als v4 mit TomatoShade, Envshade oder PTA” (ich selbst hatte mit dieser Art von Wissenschaft ohnehin noch nie Freude).

Lohnt es sich also, jetzt schon zu wechseln oder gar auf den FS 2020 zu warten?

Für VR-Flieger: ganz klar wechseln. Der Performance-Sprung ist super und erlaubt die Nutzung komplexer Addons in VR über komplexen Szenerien mit akzeptabler Framerate. Super. Und da der FS 2020 ohnehin nicht direkt mit VR-Unterstützung kommen wird (zumindest ist das mein letzter Stand) hat V5 einen ganz klaren Vorteil.

Für alle anderen: Die Kompatibilität ist so schlecht nicht, viele Flieger lassen sich halbwegs problemlos in Prepar3d V5 installieren, sogar die mittlerweile nicht mehr gepflegte PMDG 737 NGX. Es ist halt etwas Bastelei erforderlich, schaut mal auf Rainer’s Seiten. Wer aber nicht basteln will und auf noch nicht umgesetzte Addons angewiesen ist kann sicher gerne bei Version 4 bleiben. Noch. Denn irgendwann demnächst werden die Addons umgesetzt sein, einschließlich vieler Flugzeuge.

Informationen

Pro Contra Performance massiv verbessert

Wetterdarstellung hat großes Potential Kompatibilität ok, aber nicht perfekt. Informationen Testsystem Entwickler: Lockheed Martin

Preis: ab 59,99 $

Kauf: www.prepar3d.com Intel Core i5 3570K, 4.5 Ghz

GeForce GTX 1080, 8 Gb

Windows 10×64, 16 Gb Hauptspeicher

Intel SSD

Oculus Rift CV1

Dr. Patrick Seiniger