ERJ Family von X-Crafts erhält 1.3.3 update

Der X-Plane Entwickler X-Crafts hat im X-Plane Forum ein Update für die Flugzeuge ERJ135-145XR und Legacy 650 auf Version 1.3.3 angekündigt. Obwohl sich das Team auf die Entwicklung der brandneuen E-Jets konzentriert, wird die Weiterentwicklung der beliebten ERJ-Familie nicht gestoppt. Das soll laut X-Crafts auch in Zukunft so bleiben.

Das Team hat zahlreiche Änderungen und Ergänzungen vorgenommen, darunter Korrekturen und neue Funktionen für die Avionik, die Modellierung und das Autopilotsystem. Zu den Ergänzungen der Avionik-Displays gehören die Anzeige von Trendvektoren auf dem PFD, die zeigen, wo sich das Flugzeug in Bezug auf Geschwindigkeit und Höhe in 10 bzw. 6 Sekunden befinden wird, das Fluggeschwindigkeits-Band wird bei 40 Knoten lebendig, was realistischer ist. Auch ein grünes Band für die Pitch-Trimm-Anzeige auf dem Triebwerks-Informations- und Crew-Alarm-System-Bildschirm wird jetzt angezeigt.

Die umfangreichen Ergänzungen und Bugfixes sind in dem oben genannten Forenbeitrag dokumentiert. Das Update ist wie alle vorherigen kostenlos.