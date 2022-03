Entwickler aus der Ukraine – Was darf’s denn als Review sein?

Von euch kam die Anregung, ob man nicht ein Review von ukrainischen Produkten machen kann. Eventuell machen wir das sogar, aber vorher haben wir uns mal die Mühe gemacht, zu prüfen, was es an ukrainischen Produkten überhaupt im simMarket gibt – vielleicht schreibt ihr in die Kommentare, was euch interessieren würde, und wir würden uns dann ein oder zwei Add-ons vornehmen.

Golden Key Studio

Da wäre zunächst mal Golden Key Studio, die uns Kampfflugzeuge präsentieren, und zwar einen MiG-21bis für Prepar3d v4 und v5, und eine F-111 explizit für FSX Acceleration und/oder Gold (und damit vermutlich in Prepar3d nicht nutzbar). Interessant scheint mir am ehesten die MiG in ihrer Standard Edition, sie wird beworben mit exaktem Flugmodell und detaillierten Systemen. Und übrigens fliegt zumindest die rumänische Luftwaffe noch MiG-21, wie wir gerade durch den tragischen Absturz am schwarzen Meer gelernt haben.

ARIMA

Der Entwickler ARIMA bietet Flugplätze an, alleine vier Versionen von Sharjah International (Deutsch: Schardscha) in den Vereinigten Arabischen Emiraten (zwei Versionen davon für Prepar3d), mit Erfurt und Weimar zwei Plätze in Deutschland, außerdem noch Kattowitz und Sevilla. Für Dortmund gäbe es ja eine Version von Christian Bahr, böte sich also Erfurt für knappe 15 Euro an.

Machine Washing Design

Machine Washing Design ist auch Entwickler von Flugplatzszenarien, aber ausschließlich für Prepar3d und FSX, und zwar: Mostar und Podgorica (ein Produkt) in Montenegro, Sarajevo, und als Besonderheit den im Zuge des Krieges im Donnas 2014/2015 zerstörten Flughafen von Donezk, der überhaupt erst für die Europameisterschaft 2012 in der Form aufgebaut wurde, für ebenfalls knappe 15 Euro. Vom Gestalterischen scheint Machine Washington Design hinter ARIMA zurückzufallen, aber hey, ein Flughafen, der bei Erscheinen schon lange ein Opfer des Krieges war, das ist ja schon auch ein Statement im Kontext des aktuellen Krieges.

Northern Sky Studio

Die Entwickler von Northern Sky Studio sind die Ukrainer mit dem größten Fundus an Flughafen-Add-Ons, und davon ist kein einziges in der Ukraine! Die Plätze sind alle in Alaska und Hawaii, und es gibt sie für X-Plane 11 und MSFS. Die Detaillierung sieht liebevoll aus, interessant sein könnte zum Beispiel Ketchikan in Alaska für knappe 20 Euro, dort gibt es nämlich zusätzlich zur Landebahn auch einen Wasserflughafen.

Pixel

Pixel bietet nur ein Produkt an, ein relativ simples Modell von UK61 Jagellon, offensichtlich ein ehemaliger Militärflugplatz bei Lemberg, um die 6 Euro.

No Limit Sky

No Limit Sky hat die Flughäfen Carcassonne und Bastia, beide in Südfrankreich, beide für 8,33 Euro, und von der Detaillierung, so wie die Werbefotos es zeigen, irgendwo zwischen Jagellon und Erfurt.

So, und jetzt bin ich gespannt – was interessiert euch, was darf ich mir näher vornehmen?