Endlich! Die Cargo Version der SSG 747-8 erschienen!

Mit der Version 2.2 bringt Supercritical Simulation Group (SSG) die lange erwartete Cargo Variante der Boeing 747-8. Dazu gab es reichlich Bugfixes. Die Version 2.2 muss mit 1,5 GB Dateigröße komplett neu heruntergeladen werden, weil jetzt sowohl Passagiervariante, also auch die Cargo Version in einem Paket enthalten ist. Diese Version ist also nicht mit dem Skunkcraft Updater zu bekommen! Das alte Verzeichnis kann dann gelöscht werden. Denkt an eure Liveries. Nach dem Neuinstallieren sind zukünftige Updates wieder über den Updater verfügbar.

Was ist neu oder gefixt?

Cargo Version und Passagier Version in einem Paket

EICAS-Nachrichten korrigiert oder gelöscht

APU benötigt jetzt Batteriebetrieb um zu starten

Keine V1-, Vr- und V2-Rufe bei der Landung.

eingestellte Geschwindigkeit wird auch bei hohen Steigraten nicht überschritten

Die Taste DEL funktioniert jetzt in der rechten CDU.

Fehler behoben, bei dem der FMC eingefroren schien, weil er darauf wartete, dass die EXEC-Taste gedrückt oder “Aktivieren” gewählt wurde. Das Licht auf der EXEC-Taste ging nicht an.

Keine Dreiecke mehr, statt Kreisen in SIDs/STARs

MCP-Höhe wird nicht mehr umgangen (außer im Glideslope-Modus).

Fehler behoben, durch den manchmal ausgewählte SIDs gelöscht wurden.

….

Die komplette Liste ist auf der Shopseite der SSG 747-8 nachzulesen.

Die SSG 747-8 I/Cargo ist im Org Store für einen Preis von $ 80 zu bekommen.