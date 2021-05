Ein Rundflug mit der PA-28R Turbo Arrow III/IV gefällig?

Das neue Just Flight Arrow-Add-on für den Microsoft Flight Simulator enthält die turbogeladene Arrow III und das spätere Modell Arrow IV mit dem markanten T-Leitwerk, jeweils in fünf Bemalungen. Die Flugzeuge wurden, laut Hersteller, nach den neuesten MSFS-Standards entwickelt und verfügen über 4096×4096 Texturen, PBR-Materialien mit Umgebungsreflexionen in Echtzeit, ein authentisches, individuelles Wwise-Soundsystem, detailgetreue Details, eine Simulation des Turbolader-Überdrucks und präzise Flugdynamik für diese Turbomodelle.

Die echten virtuellen 3D-Cockpits verfügen über eine voll funktionsfähige IFR-fähige Avionik und ein beeindruckendes Beleuchtungssystem. Detaillierte Kraftstoff- und Elektrosysteme sind ebenso vorhanden wie ein Tablet-EFB zur Steuerung verschiedener Flugzeugoptionen und zur Überprüfung von Flugzeug- und Fluginformationen.

Aktuell gibt es den Flieger nur für knapp 38 EUR bei Just Flight. Sobald er auch im simMarket verfügbar ist, lassen wir es Euch wissen.

Die neue PA-28R Turbo Arrow III/IV ist auch in einem preisgünstigen Bundle mit unserem kürzlich erschienenen PA-28R Arrow III Add-on für MSFS erhältlich.

Just Flight informiert in seiner Pressemitteilung, dass aktuelle Besitzer der Arrow MSFS oder der originalen Turbo Arrow P3D/FSX Anspruch auf einen Rabatt auf die neue Turbo Arrow haben und bereits eine E-Mail direkt von Just Flight mit allen Details erhalten haben sollten.