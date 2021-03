EDNY: Lufthafen zu haben

Der Flughafen Friedrichshafen (EDNY) ist insofern eine kleine Besonderheit, weil man dort das Dornier Flugzeugmuseum besuchen kann und sich an Deutschlands südlichstem Verkehrsflughafen befindet. Hauptmerkmal dürfte aber sein, dass Friedrichshafen quasi die Heimat der Zeppeline ist. Vor über hundert Jahren starteten hier die ersten Luftschiffe und immer noch befindet sich hier die Zeppelin Reederei. Ausserdem darf ma den reizvollen Blick über den Bodensee und die Alpen nicht vergessen. Genug Gründe also, um diesen geschichtsträchtigen Flughafen in die Sammlung aufzunehmen.

Features: