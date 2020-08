DRZEWIECKI DESIGN bringt Update für New York Airports v2

DRZEWIECKI DESIGN hat die New York Airports V2 X aktualisiert. New York Airport? Ja, der mit dem Captain Sully den A320 im Hudson River gelandet hat. Das Update bringt ein verbessertes Dynamic Lighting (nun auch für P3Dv4) und neue Lichteffekte. Das Airport Pack beinhaltet John F. Kennedy International Airport (IATA: JFK, ICAO: KJFK), den LaGuardia Airport (IATA: LGA, ICAO: KLGA) und den Teterboro Airport (IATA: TEB, ICAO: KTEB). Bestandskunden erhalten das Update über den Download im simMarket. Wer sich gerne mal am “Hudson River” probieren will, der findet hier die Details zum Sully Flug und hier das passende Addon… 🙂