Drohnen fliegen im X-Plane

Es wirkt irgendwie absurd: Das virtuelle Cockpit ist ein Schreibtisch mit Bildschirmen, Joysticks und Tastatur. Eigentlich genau das, was so ziemlich jeder Flugimulatorpilot schon vor sich hat, wenn er den Simulator seiner Wahl für ein paar Runden im virtuellen Himmel anschmeißt. Genauer gesagt gibt es von Aerog LLC das Drohnen Addon UV-4 EVTOL UAV für den X-Plane 11. Das witzige hierbei ist, dass das virtuelle Cockpit wie bei Drohnen üblich ein Schreibtisch mit eben all den Geräten zur Steuerung der Drohne ist.

In dem Vorschauvideo ist auch zu erkennen, dass neben dem Schreibtisch ein komplettes “Flusizimmer” modelliert wurde!

Ein bisschen Inception für den virtuellen Piloten. Wer den “Schreibtischsimulator” sich zulegen möchte, der kann im SimMarket für 28,55€ zuschlagen. Dorthin gelangst du über den Link hier unten.