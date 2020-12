Die Colimata Concorde FXP 1.5 ist da

Colimata hat die Version 1.5 ihres beliebten Concorde Addons für den X-Plane 11 veröffentlicht. Es soll ein großer Schritt vorwärts sein, so Colimata in einer Info im X-Plane Forum. Nach Aussage des Entwicklerteams bringt die Version zahlreiche wichtige Korrekturen und Verbesserungen mit sich, von denen die meisten in eine von drei Kategorien fallen, darunter Flugmodell, Technik und Allgemein. Mit der nun aktuellen Version wurde auch die Kompatibilität zum X-Plane 11 “Experimental” Flugmodel hergestellt. Dieses verfeinert das Standard-Flugmodel erheblich und steht bereits seit X-Plane 11.30 zur Verfügung. Kunden, die bereits im Besitz des Flugzeugs sind, können das Update mittels eines im Forum veröffentlichten Link herunterladen.



Changelog 1.50

Flugmodell:

Kompatibilität zum EXPERIMENTAL-Flugmodell

Verbessertes DEFAULT-Flugmodell

Realistischeres Zeitverhalten beim Startlauf

Besseres Rotationsverhalten bei Vr

Schnelleres und besseres Ansprechverhalten bei Roll und Pitch

Flugsteuerung – Mechanischer Kanal ist verfügbar

Verbesserter Übergang zu Mach 1.00

Realistischeres Zeitfenster für die Beschleunigung von M1.30 – 2.00

Technik:

Verbessertes Engineering-Panel

Mehr als 200 zusätzliche Lichter hinzugefügt

Mehr als 100 kleine Statusanzeigen hinzugefügt

Hydraulik-Panel mit mehr Funktionalität

Elektrik-Panel mit mehr Funktionalität

Kraftstoff-Panel mit mehr Funktionalität

Verschiedene Bereiche haben mehr Funktionalität erhalten

Allgemein:

Verfeinerte ASI-Fehlerreferenzgeschwindigkeiten

Neue Autothrottle-Einstellungen

Einführung des MASTER WARNING Panels

Engine Fire Erkennung und Unterdrückungssystem

Lokalisierte ICE-Erkennung und Anti-Eis



Das Changelog lässt sich auch als PDF herunterladen. Für diejenigen, die das Flugzeug Addon noch nicht besitzen, kann es im X-Plane Store zu einem Preis von derzeit $49.95 erworben werden.