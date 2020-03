Development Update: Corona sorgt für Verzögerungen

Die Macher des Microsoft Flight Simulators (FS2020) haben gestern ein neues Development-Update veröffentlicht. Darin beschreiben die Entwickler die aktuelle Entwicklung des kommenden Simulators angesichts der Corona-Krise.

Der Corona-Virus hat die Welt fest im Griff. Nicht nur wir Nutzer merken es immer mehr in unserem Alltag – auch viele Firmen, Dienstleister und Produktionen erleben massive Einschränkungen – oft auch monetärer Art. Dass die in Frankreich angesiedelten Asobos-Studios auch mit dem Virus zu kämpfen haben, liegt daher auf der Hand. In einem optimistischen Post melden sich die Entwickler jetzt kurz auf der Microsoft Flight Simulator-Website zu Wort. “Die Gesundheit unseres Teams, Freunde und Familien hat höchste Priorität”, schreiben die Entwickler bei Asobo Studios. Dennoch würde die Entwicklung des Simulators weiter vorranschreiten, basierend auf dem postiven und motivierenden Feedback der Flusi-Community. Mit kleinen Einschränkungen: Episode 7 (IFR) und Episode 8 (Multiplayer) der Features-Vides werden später kommen, genau so die DR Roadmap, das Partnership-Update und das Feedback-Snapshot-Update. Es ist also Geduld gefragt, bevor wir wieder neue In-Game-Videos des kommenden Sim sehen.

Alpha-Tester erhalten Update

Alle virtuellen Piloten, die den MSFS bereits als Alpha-Tester unsicher machen, erwartet jetzt ein Update: Neben neuen Trainings-Missionen gibt es jetzt auch ein neues Flugzeug: Die Cessna 152 ist jetzt ebenfalls verfügbar. Gleichzeitig wurde der Hardware-Support verbessert und mehr Geräte werden jetzt vom Sim erkannt. Allerdings werden dadurch die alten Hardware-Mappings gelöscht und die Hardware muss von allen Alpha-Testern daher noch einmal neu eigenstellt werden.

Das gesamte Development-Update im originalen Wortlaut und neue Screenshots findet ihr hier.