Der Sinn des Fliegens – The Skypark für MSFS

Parallel 42 hat die Zusatzsoftware The Skypark für den MSFS 2020 herausgebracht.

Kernstück des Add-ons ist das sogenannte Skypad. Hierbei handelt es sich um eine Art Tablet, dass die Benutzeroberfläche von The Skypark darstellt. Mithilfe von sechs Apps wird eine virtuelle Firma geführt die für den MSFS Jobs, Touren oder Abenteuer erstellt. Mit der yoFlight-App werde Flüge geplant. Finanzen werden mit der Holdings-App verwaltet und der Fortschritt der selbsterstellten Piloten wird auch mit einer App erfasst.

The Skypark befindet sich noch im “early access”, das heißt die Entwicklung des Programms ist noch nicht abgeschlossen. Das bringt aber auch einen Vorteil, denn Parallel 42 bietet den Nutzern an sich auch aktiv an der Entwicklung zu beteiligen.

Erste Eindrücke kann man im Teaser Video betrachten.

Das Produkt kann zur Zeit nur bei Orbx für 26 Euro erworben werden. Die Downloadgröße beträgt 1.44 MB. Nach der Installation belegt das Add-on 3.94 MB auf der Festplatte.