Der Sim im Sim? SimWorks Studios Okavango Trailer

SimWorks Studios haben zwar einige Addons released, haben aber anscheinend noch keinen allzu großen Bekanntheitsgrad in der Community erlangt. Das “Studio” hat allerdings für andere Entwickler schon Beihilfe bei Animationen gegeben (z.B. ImagineSim). Vielleicht ändert sich das aber mit nachfolgendem Trailer, der eindrucksvolle Bilder zeigt, die man in einem Flugsimulator so nicht erwarten würde.

Mit dem Flächenaddon “Okavango Delta” wird SimWorks Studios am 3. April eine hochdetaillierte Umsetzung von sechs Touristencamps und neun Flugfeldern im UNESCO Weltnaturerbe anbieten.