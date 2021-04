Der nächste VATSIM Megaevent steht vor der Tür

Am 24. April von 1000Z – 2300Z (also 12.00 – 01.00 Uhr) gibt es ein neues Cross the Pond Westbound. Bei dem Event gibt es festgelegte Wegstrecken, die mit voller ATC-Coverage ein tolles, virtuelles Flugerlebnis versprechen. 850 Piloten und 200 ATC sind für den Event geplant.

Auf der Event Website findet Ihr neben einer lesenswerten FAQ auch den Link zur Reservierung. Man kann 3 Wünsche zur Flugstrecke und 2 Wünsche zum Timeslot auswählen.

Es wird darum gebeten, dass man keine NON-Event-Flüge durchführt. D.h. die Eventstrecken neben dem Event abfliegt. Hintergrund ist, dass dies zu Verzögerungen führen kann, der den Eventteilnehmern den Spaß reduzieren kann.

Weitere Infos findet Ihr auch im VATSIM Forum.

Departures:

Manchester – MAN/EGCC with some supplementary flights from London Heathrow (LHR/EGLL)

Amsterdam Airport Schiphol – AMS/EHAM

Brussels Airport – BRU/EBBR

Frankfurt Airport – FRA/EDDF

Dublin – DUB/EIDW

Copenhagen Airport, Kastrup – CPH/EKCH

Milan Malpensa Airport – MXP/LIMC

Lisbon International – LIS/LPPT

Oslo Airport – OSL/ENGM

Arrivals: