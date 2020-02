DCS-Community-Mod: Su-24M nimmt weiter Form an

Die DCS-Community ist voller kreativer Köpfe, die zum Beispiel Videos, Kampagnen, Skins/Repaints oder auch Mods erstellen. Bei letzteren gibt es bereits mehrere beeindruckende Freeware-Mods – zum Beispiel die A-4E Skyhawk oder die italienische Aermacchi MB-339. Ein russischer DCS-Pilot mit dem Nickname Morkva_55 arbeitet schon seit längerer Zeit an einer Umsetzung des taktischen Bombers Suchoi Su-24M “Fencer” (wir berichteten bereits). Jetzt hat der Entwickler neue Preview-Videos auf seinem Yotube-Kanal veröffentlicht. So sehr die Community sich auch – völlig berechtigt – mit Lob überschlägt, der Entwickler versucht im dazugehörigen Thread die Erwartungen realistisch zu gestalten: “Macht euch bitte keine unnötigen Illusionen – wir arbeiten an einer vereinfachten Version des echten Flugzeugs”, schreibt der Entwickler im DCS-Forum. Gerade mal zwei Personen würden in ihrer Freizeit die Entwicklung des Mods vorranbringen, erklärt der Entwickler weiter. Wann und in welchem Zustand auch immer der Mod herauskommen wird – eine Bereicherung für den Digital Combat Simulator wird der Mod auf jeden Fall sein.