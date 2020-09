Das Vulkan/Metal Update für X-Plane 11 ist da

Nach vielen Monaten konnte die Konvertierung der Grafik-Engine und die BETA Tests nun abgeschlossen werden die und die Version 10.50 für X-Plane Desktop freigegeben werden. Vulkan (PC) and Metal (Mac) sind rendering level APIs welche die Interaktion zwischen dem Simulator und der Grafikkarte steuern. Sie sind schneller als das bisherige OpenGL das bisher in X-Plane verwendet wurde. Die meisten User werden sich also über verbessere Frame Rates und weniger stottern erfreuen, wenn sie Vulkan or Metal in den Grafikeinstellungen einschalten.

Zudem sind in der neuen Version ein Haufen anderer Bugfixes, Verbesserungen und neue Airports enthalten.

Hier die offizielle Pressemitteilung:

Laminar Research, creator of the X-Plane flight simulator franchise, is

proud to announce the final Vulkan/Metal update of X-Plane 11.

After many

months of converting our graphics engine and beta testing, we are today

announcing the final release of version 11.50 for the X-Plane desktop

platform.

Vulkan (PC) and Metal (Mac) are rendering level APIs that change how X-

Plane interacts with the graphics card. They are faster than OpenGL that X-

Plane has used in the past. Overall, most users will see improved frame

rates and reduced stutters when using Vulkan or Metal.

In X-Plane 11.50, there is a check-box in the graphics settings that enables

Vulkan or Metal, and a restart of X-Plane is necessary for the change to

take effect. If for some reason a user can’t use Vulkan or Metal, OpenGL is

still available by simply unchecking the box.

Numerous bug fixes, enhancements, and new airports are also included in

this release.

X-Plane 11.50 is now available to all X-Plane 11 users on both the Laminar

Research and Steam sites through the X-Plane 11 update feature.

About Laminar Research

Laminar Research is creator of the X-Plane franchise of flight simulators,

including X-Plane 11, the latest desktop version. X-Plane 11 is available in

both a consumer and FAA certified professional version. Laminar also

offers X-Plane versions for both the iPhone and iPad, as well as other

mobile systems.

X-Plane’s flight model, scope, versatility, customizability, and 3rd party add-

ons make it the ultimate flight simulation experience for Macintosh,

Windows, Linux, IOS, and Android platforms.