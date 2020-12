Das Portland im Osten

Der Portland International Jetport (ICAO: KPWM, IATA:PWM) befindet sich in Maine in den Vereinigten Staaten, nördlich von Boston. Es wird eine Vielfalt an Flügen angeboten, von täglichen Airline-Verbindungen zu Städten wie Washington, New York und Chicago bis hin zu kleineren allgemeinen Luftfahrt- oder regionalen Routen in einer Cessna 208. FedEx betreibt einen Cargo-Service. Der Portland International Jetport ist im Laufe der Jahre stark gewachsen. Er hat im Jahr 2018 weit über 2 Millionen Passagiere abgefertigt. Das Addon beinhaltet das aktuelle Design inkl. dem neuesten Terminal.



Features:

Detailliertes 3D-Modell des Terminals und der umliegenden Flughafengebäude mit hochauflösenden Texturen

Individuell modellierte und texturierte SAM Jetways

Custom 3D-Mesh

HDR und präzise Nachtbeleuchtung

Hochauflösende Bodentexturen und Markierungen

Regen-Texturen für den Boden (erfordert ein Neuladen der Szenerie)

Hochauflösende und farbkorrigierte Orthofotos (9cm; 0,3 Fuß)

Performance-freundliche 3D-Modelle für den gesamten Flughafen

Landmarken in der Umgebung des Flughafens

Eine SAM-Implementierung für dynamische Jetways und World Traffic 3 Unterstützung sind ebenfalls enthalten.

Das Addon ist im X-Plane Store für $19.95 erhältlich.