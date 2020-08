Das FS MAGAZIN 5/2020 kommt morgen, Donnerstag, den 6. August 2020 heraus. Wie schon das FS MAGAZIN 4/2020 gibt es die neue Ausgabe wegen der Corona-Krise gedruckt nur beim Verlag per Mail an leserservice@fsmagazin.de, bei Aerosoft, im Aviation Megastore und bei United Kiosk (auch Abo-Bestellung möglich). Die Abonnenten wurden wie immer bereits mit Druckwerk und PDFs versorgt. Als digitale Edition gibt es das FS Magazin per PDF im simMarket.

Auszug aus dem Inhalt

Im Editorial geht es um Risiken und Nebenwirkungen der Flugsimulation, einen “Herr Bert” und – klar – den Redaktionskater Sunny.

In der Rubrik Aktuelles erinnern wir uns an einen ersten Redaktionsbesuch in der Krise, informieren über die Absage der diesjährigen PC-Flugtage des FSC e.V. www.fsc-ev.de durch die Flugwerft Oberschleißheim, über die vorläufigen Änderungen des FS MAGAZIN-Vertriebs und den überraschend veröffentlichten Erscheinungstermin des FS 2020.

In der Rubrik Kurzmeldungen berichten wir über ein wichtiges Update der KA350i von Milviz, gute Nachrichten für Drehflügler, Neues für den Condor 2, das neue Buch von Tim Rommen (bekannt geworden durch “737 You have Control”), die 19. Version des Dateimanagers SpeedCommander, Bern-Belp für X-Plane 11 von Flylogic Software, wünschen der woh|group virtual airline alles Gute zum 20. Geburtstag, informieren über ein großes Update für Traffic Global für X-Plane 11 und das neue Donauwörth von FSPS.

Bei den Szenerien geht es um Hamburg v2 und Hannover von JustSim, um Frankfurt-Hahn von RFsb, den uns der intime Kenner des Platzes und Redaktionsneuzugang Heiko Stemmler vorstellt, reflektieren auf Sion, den Airport mit dem hohen Bogen, informieren über den Airport des fliegenden Dichters Antoine de Saint Exupéry, Lyon, und Reggio Calabria von Tailstrike Design. Außerdem stellen wir drei (!) Airports von Orbx vor: Boulder City, Rijeka und Burbank. Last but least geht es um zwei neue afrikanische Airports von FSDG: Durban und Nairobi- letzterer in der Lite-Serie.



Bezüglich von Flugzeugen gibt es wieder was zu meckern bei Captain Sims 767 Captain II, und die zwei Kampfjets des neuen Labels DC Designs zeigen ihre Stärken beim “einfacheren” Einsatz durch PC-Piloten.

Im Abschnitt Hardware zeigen wir den PUMA PAS, eine komplette Steuereinheit für Hubschrauber von Pro Flight Trainer, mit der es sich “richtig choppern” lässt.

In den Grundlagen verlangen wir diesmal viel mathematisches Verständnis von Euch, denn Redaktionsneuzugang Wolfgang Schön stellt den ersten Teil seiner umfangreichen und rechenintensiven Ausarbeitung ” “Kamerakonfiguration im Mehrmonitorbetrieb: Teil 1 – Grundlagen” vor.

Redaktionsneuzugang Norbert Woeller bringt mit seinem Bericht “Orbiter Space Flight Simulator – Rendezvous mit der ISS” Licht ins Dunkel der Raumfahrt am PC. Und hat dabei viele Hinweis zur besseren Ausstattung des Freeware-Simulators im Gepäck.

Für den X-Plane 11 sind szenisch Fresno und TrueEarth US Southern California von Orbx, das die Westküste der USA im X-Plane 11 vervollständigt. Wir präsentieren die elegante und experimentelle Lancair Legacy RG von Aerobask, die BN-2 Islander von den Nimbus Simulations Studios und das Hubschrauber-Triple Dynali H3 Project und Robinson R66 von VSkyLabs sowie die SA 341B und SA 342J “Gazelle” von JRX Design.

Downloads zum FS MAGAZIN 5/2020

Linkliste:

https://fsmagazin.de/download/FSM5_2020Linkliste.pdf

Wichtig: Die Linkliste enthält diesmal aus Zeitgründen nur Links zu den besprochenen Add Ons und eventuell wichtigen, zu deren Einsatz notwendigen Zusätzen. Reicht Euch Lesern das aus oder wollt Ihr die gewohnte umfangreiche Ausgabe mit etlichen weiteren Links zurück haben?

Grafiken zum Mehrmonitor-Bericht:

https://fsmagazin.de/download/FoV_Berechnen.xls

https://fsmagazin.de/download/FoV_Graphiken.pdf

Orbiter Space Flight Simulator:

https://fsmagazin.de/download/OrbiterOperationsManual.pdf

https://fsmagazin.de/download/VonderErdezumMond.pdf

Ausblick auf das FS MAGAZIN 6/2020

Themenschwerpunkt wird wenig überraschend der FS 2020 sein. Außerdem gibt es einen Bericht über Sim-Wings’ München und zwei SR22 für den X-Plane 11 und, und, und…

Redaktionsschluss

20. August 2020

Anzeigenschluss

10. September 2020

Viel Spaß beim Lesen: Bleibt vor allem gesund!