Concorde von DC Designs kurz vor dem Release!

Wir hatten Euch ja immer wieder über den Stand des Überschallfliegers informiert. Gestern posten die Entwickler, dass die Entwicklung abgeschlossen wurde und die Installationsdateien an Just Flight zur Veröffentlichung gesendet wurden. Die Entwickler werden nach eigenen Angaben ein paar Tage Pause machen um “den Verstand wiederzuerlangen” um dann mit frischer Energie an den Super Hornets und F-15 (Bugfixes und PBR) machen.

Wer sich jetzt an FS-Labs Zeiten erinnert und über eine ähnliche Systemtiefe freut, der wird nicht zufrieden sein.

We don’t make study level aircraft at all, so this won’t be at the FSLabs level of detail. All normal systems are functional, and CoG control vial fuel transfer is all working, but it’s much simplified from the real aircraft. Think of this Concorde as a sort of F-Lite version.