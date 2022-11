Die Betatest Phase ist nahezu abgeschlossen und so soll Charts 8 in der kommenden Woche released werden. Über die Neuerungen hatten wir ja schon berichtet. Gerade VFR Piloten werden von dem Update massiv profitieren, da mit dem Update auch Jeppesen VFR Daten eingebunden sind.

We’re nearing the end of the beta testing phase of the new Navigraph Charts 8 product. We expect Navigraph Charts 8 to be released sometime during next week. […]