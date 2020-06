Castellón Airport V2 for Free [P3D]

Wir sagen Danke zu Onfinal Sudio für die Umsetzung des spanischen Flughafen Castellon [LECH] für P3DV5 und P3DV4. Der Airport bietet Satelliten- Bodentexturen, extra erstellte Gebäude, Taxiway Schilder, Dynamic Lighting sowie von Hand platzierte Vegetation.

Der Airport wurde 2011 eröffnet, der erste Flug allerdings erst im Jahr 2014 abgewickelt. Hintergrund waren fehlende Genehmigungen und eine Überschuldung der Region Valencia. Der Airport ist darüber hinaus ein Beispiel für fehlgeleitete Investitionen in Infrastrukturprojekte, da sowohl der Flughafen Reus als auch Valencia nur ca. eine Stunde Fahrt entfernt sind. Man rechtfertigte den Bau damit, dass Castellon die einzige Küstenregion ohne eigenen Airport sei. Darüber hinaus seien Themenparks, Golfplätze und mehrere Hotels in Planung, welche bislang nicht umgesetzt wurden. Dies schlägt sich auch in den Verbindungen nieder, welche meist nur saisonal angeboten werden. So fliegt Ryanair nach London, Wizz Air und Blue Air nach Bucharest, Wien und Budapest sowie Volotea nach Bilbao und Marseille.