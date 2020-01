Carenado XL560: Version 1.2 erschienen

Carenado hat gestern ein Update für die Citation XL560 herausgebracht. Die Verbesserungen betreffen dabei die FSX- und P3D-Versionen. Laut Changelog wurde dabei unter anderem das Primus 1000 verbessert – neben kleineren Fixes an diversen Systemen (siehe unten). Für die Installation des Updates muss der komplette Installer erneut heruntergeladen werden. Die alte Version sollte laut Carenado vorher deinstalliert werden.

Changelog:

-Improved Primus 1000 functions.-Corrected altimeter reference bug.-Fixed APCH mode on GTN integration.-Fixed seat belt/no smoking sound.-Corrected switch positions for cold and dark state.-Fixed dimmer that turned on/off landing gear lights.-Fixed IGN lights on startup sequence.-Fixed “START DSNG” annunciator light during engine start procedure.-Fixed switch button on STBY NAV radio.-Fixed GPWS minimums callout to match RA setting on Primus 1000.-Fixed altitude selector knob to select 100/1000ft both 3D cockpit and 2D popup.-Logic issues fixed.-Other reported minor bug fixes.