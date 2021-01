Captain Joe geht in seinem neuen Video auf die Geschichte der Boeing 737, Besonderheiten der Maschine, das Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS) und den Prozess der Re-Zertifizierung ein. Habt Ihr Fragen an Joe, dann sendet uns eine Email an redaktion@simflight.de. Am nächsten Freitag kommt unsere nächste Ausgabe von “Frag Captain Joe”.