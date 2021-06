Cape Town International Airport von FSDG veröffentlicht

Nachdem FSDG kürzlich die Seychellen für den Microsoft Flight Simulator veröffentlicht haben, legen sie nun mit dem Cape Town International Airport (ICAO: FACT) nach.

Der Cape Town International Airport ist der Hauptflughafen von Kapstadt und zählt mit mehr als 10 Millionen Passagierbewegungen pro Jahr in den letzten Jahren zu den verkehrsreichsten in Afrika. Er bedient mehrere internationale Ziele in Afrika, Europa, Asien und den USA und ist gleichzeitig mit anderen inländischen Drehkreuzen in Johannesburg und Durban verbunden.

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung der Szenerie überrascht nicht, nachdem Orbx vor wenigen Wochen das Landmarks Cape Town City Pack herausgebracht hatte. Der Flughafen Kapstadt soll vollständig mit dem Cape Town City Pack von Orbx kompatibel sein. Die Szenerie soll zudem hochwertige-, realistische Gebäude und entsprechende Texturen sowie ein akkurates Bodenlayout bieten. Dazu kommen animierte Fluggastbrücken, Innenräume mit Passagieren und statische Flugzeuge, die für zusätzlichen Realismus sorgen sollen.

Features

Präzise und detailgetreue Wiedergabe des Cape Town International Airports, Südafrika (FACT)

Terminal Innenleben mit 3D Menschen

Animierte Jetways

Optionale statische Flugzeuge für noch mehr Realismus

Optimiert für hervorragende Performance und visuelle Ergebnisse

Kompatibel mit allen bekannten Add-ons, insbesondere ORBX Landmarks Pack Cape Town

Handbuch als PDF (englisch)

Den Cape Town International Airport gibt es für 24,99€ uta. im simMarket.