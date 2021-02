Canada4XPlane: For free nach Vancouver

Allein schon durch ihre Lage am Pazifik und den Rocky Mountains ist Vancouver zweifellos eine der schönsten Städte der Welt. Die drittgrößte Metropole Kanadas ist einer der wenigen Orte, an denen man am gleichen Tag am Strand liegen und Ski fahren kann. Dank des Entwicklers Canada4Plane lässt sich Vancouver nun auch im Sim erkunden – und das sogar kostenlos.

Im Forum von thresholdx (Registrierung erforderlich) steht ab sofort eine liebevolle und detaillierte Umsetzung der Innenstadt zum Download bereit. Nennenswert sind die Lions Gate Bridge, der Stanley Park, Downtown mit seinen Wolkenkratzern und vor allem der Stadthafen Coal Harbour, von dem aus im Minutentakt Wasserflugzeuge zu Rundflügen und regulären Verbindungen, unter anderem nach Victoria auf Vancouver Island. Die Szenerie bietet:

jahreszeitabhängige Orthos und Vegetaion (setzt das SAM Seasons Plugin voraus)

individuell gestaltete Gebäude der Innenstadt sowie diverse Sportstätten

detailierte Umsetzung der Coal Harbour Wasserflugzeugbasis

diverse statische Flugzeuge zur Belebung der Umgebung

Helipads, unter anderem auch das schwimmende Helipad für Downtown

Zur Installation wird die MisterX6-Library benötigt. Diese und die Vancouver-Szenerie gibt es HIER zum Download.

Die passende Ergänzung liefern die Umsetzungen des Vancouver International Airports; entweder von Globall Art (erhältlich im Simmarket) oder von Canada4XPlane selbst (im thresholdx-Store).