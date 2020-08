Canada calling. Der Edmonton International Airport lädt ein.

Der internationale Flughafen Edmonton (IATA: YEG, ICAO: CYEG) ist der zentrale Airport für Fluggäste und Luftfracht in der Metropolregion Edmonton, gelegen in der kanadischen Provinz Alberta. Er wird von den Edmonton Airports betrieben und befindet sich 26 Kilometer südsüdwestlich des Stadtzentrums von Edmonton in Leduc County am Highway 2 gegenüber der Stadt Leduc.

Der Flughafen bietet planmäßige Non-Stop-Flüge zu wichtigen Städten in Kanada, den Vereinigten Staaten, Mexiko, der Karibik, Mittelamerika und Europa. Er ist Kanadas größter Großflughafen gemessen an der gesamten Landfläche, der fünftgrößte Flughafen Kanadas nach Passagieraufkommen und der neunte nach Flugbewegungen. Im Jahr 2018 beförderte er 8.254.121 Passagiere.

Erstellt wurde dieser Airport in der Kooperation zwischen FSimStudios und Canada4Xplane. Letztere sind seit Jahren aktiv und bekannt für Ihre Freeware Airports in Kanada.

Features:

30+ individuell erstelle 3D Gebäude und Objekte

4K-Bodentexturen

4K-Taxilinien und Bodentexturen

Hochdetaillierte Terminal/Hangar-Modelle

4K-Gebäude-Texturen

Dynamische Beleuchtung

Optionale Winter-Texturen

Autogate

WT3-Kompatibilität (Freeware, nicht enthalten)

Optionales statisches Flugzeug-Paket

Optionaler Bodenverkehr

Frameoptimiertes LOD (einstellbar über den Objektdichte-Schieberegler im XP Setup)

Dieses Flughafen Addon für den X-Plane ist derzeit zu einem Preis von 16,80 Euro bei den FSimStudios erhältlich.