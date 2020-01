BO-105 und mehr – RAZBAM mit Neuigkeiten

Jetzt ist es offiziell: Razbam bringt die BO-105 für DCS. Doch es soll nicht beim Helikopter bleiben. Auch von der Canberra B2 gibt es neue Bilder. Und dann noch ein Update der Harrier. Für viele DCS-Jünger ein Grund, sich im DCS-Forum und auf Social Media ordentlich zu überschlagen.

Es ist in der Tat eine breite Masse an Infos, die Razbam in den letzten Tagen in die Community gefeuert hat. Nach ein paar kommentarlosen Screenhots eines fast fertig aussehende BO-105, der bei Miltech-5 in Entwicklung war, schiebt Sprecher „Decoy“ jetzt auf Facebook hinterher: „Die Partnerschaft zwischen Miltech-5 und Razbam ist offiziell. Wir freuen uns darauf, diesen Helikopter ins Spiel zu bringen.“ Dafür hat Razbam einen eigenen Discord-Channel eröffnet, der neben den normalen Social-Media-Kanälen Insights zum anstehenden Produkt liefern soll.

Doch damit nicht genug: Auf Facebook posten die Entwickler jetzt neue Screenhots der Canberra B2, einem Aufklärungsflugzeug aus den frühen 50er-Jahren. Auch wenn es sich bei diesem Modul nicht um ein Study-Level-Addon handeln wird, soll es ein wichtiges Asset bei der anstehenden Falkland-Karte stellen – neben der IAI Dagger, die ebenfalls in der Entwicklung ist.

Bei bestehenden Produkten betreibt Razbam aktuell Produktpflege. Der Harrier hat ein Systemupdate bekommen, das das Briefing-System für CAS-Einsätze verfügbar macht.