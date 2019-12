Big, bigger, Chevrolet Suburban Freeware

Manfred Jahn, Rob Barendreft und Christian Bahr von Bahrometrix haben ein Auto, genauer gesagt den Chevrolet Suburban für den FSX sowie P3Dv4 umgesetzt. Ganz genau, es handelt sich bei dieser Freeware nicht um ein Flugzeug, sondern um ein Bodenfahrzeug. Tolle Sache, gerade für die Simmer unter uns, welche mit mindestens 12l/100km die Flusiwelt aus der Perspektive des Autofahrers erkunden möchten. Hier die offizielle Ankündigung des Bahrometrix-Teams:

Der Chevrolet Suburban ist in erster Linie dazu gedacht, um Szenerien zu entdecken oder um sie zu erkunden. Obwohl der Spaß bei diesem Add-On im Vordergrund steht, so ist dieses Fahrzeug so realistisch wie möglich erstellt und mit vielen speziellen Funktionen versehen worden. Im Prinzip ist der Chevrolet in diesem Paket eine komplexe Fahrsimulation in einem Flugsimulator.

Merkmale

– Vollwertige PBR Entwicklung

– Bremslichter über LUA Material Scripting

– Front.- und Rückscheinwerfer

– 3 Insassen, weiblich/männlich

– Insassen über P3Dv4 Fuel and Payload Menü wählbar

– Animierte Regentropfen auf Glasoberflächen (WindshildRainEffect)

– Regentropfen im internen und externen Modell sichtbar

– Frontscheinwerfer mit dynamische Lichter, Rücklichter als FX-Effekte

– Zahllose Clickspots für zahllose Animationen

– 4 Lackierungen, zwei mit Metallic-Look

– Getönte Scheiben

Spezielle Funktionen

– Virtuelle Cockpitanzeigen

Tachometer

Drehzahlmesser

Tankanzeige

Voltanzeige

Batterieanzeige

Öldruckanzeige

Ganganzeige

– Der Tachometer kann zwischen KM/h und Mp/h per Mausclick umgeschaltet werden

– Die Nummernschilder sind per Mausklick wechselbar (Germany/USA)

– Automatikgetriebe inklusive Rückwärtsgang

– Im manuellen Getriebemodus kann das Fahrzeug mit manueller Gangwahl (Rückwärtsgang, Neutralgang, 6 Vorwärtsgänge) gefahren werden.

– Benutzerdefinierte Möglichkeit zur Steuerung des Gas.- und Bremspedal mit Joystick/Yoke/Ruderpedale

– Fahrdynamik wurde nach Leistungsdaten des Herstellers programmiert

– Quitschende Reifen bei starker Beschleunigung bzw Bremsen

– Realistische Chevrolet Parkbremse (animiertes Fußpedal)

– Animierte Gas.- und Bremspedale

– Realistische Klänge für Türen, Wischer etc

– Driften

– Hupe

Animationen inkl. Clickspots

– 3-stufige Scheibenwischer vorne/hinten

– Fensterheber für alle Scheiben

– Anlasser Startknopf

– Lichtschalter, internes/externes Licht

– Sonnenblenden

– Armlehnen

– Türen

– Heckklappe

– Motorhaube

– Fahrerin

– Parkbremse

Spezal Feature

– Avatar Niels

– Animierter Duftbaum

Spätestens beim animierten Duftbaum dürfte jeder schwach werden. Toll, dass es noch solche Projekte, welche zu FS2004 Zeiten doch öfters vorkamen noch gibt! Ich habe für meinen Teil auf jeden Fall mein neues Home-Airport-Home Fahrzeug für mich entdeckt! Zum Download geht es hier entlang.