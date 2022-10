In Ihrem Newsletter hat Navigraph verkündet, dass man in großen Schritten an Charts v8 arbeitet. Vor einigen Tagen wurde in einem Video die neuen VFR-Funktionen vorgestellt. Jetzt gibt es ein aktuelles Video, welches die Neuerungen beim IFR-Fliegen mit der neuen Charts-App vorstellt. Charts 8 befindet sich derzeit in der finalen Beta-Testphase mit über 1.000 Nutzern.