Bahrometrix bringt Dortmund als Freeware für den MSFS

Diese Freeware-Perle im Revier haben wir konkret Christian Bahr zu verdanken. Bei Bahrometrix kann man den Flughafen Dortmund (ICAO: EDLW) plus Stadtgebiet herunterladen.

Es handelt sich bei der Umsetzung der drittgrößten Stadt Nordrhein-Westfalens sogar um ein richtiges Szeneriepaket. Neben dem Verkehrsflughafen hat Christian Bahr auch das Stadtgebiet von Dortmund detailiert mit einem fotorealistischem 3-D Stadtmodell und mehr als 70 individuell gestalteten Gebäuden ausgestattet. Am Klinikum Nord wurde hier außerdem auch der Landeplatz für Rettungshubschrauber erstellt.

Für Fans der allgemeinen Luftfahrt gibt es obendrein noch den südöstlich von Dortmund gelegenen Grasplatz Hengsen-Opherdicke (ICAO: EDIU) dazu.

Obwohl es sich grundsätzlich um ein Freeware Add-on handelt, sind freiwillige Spenden als Lohn der Arbeit bei Bahrometrix natürlich auch willkommen.

Features:

Dortmund Airport EDLW

– Detailgetreues Abbild des Dortmund Airport EDLW

– Alle Gebäude des Flughafen enthalten

– Terrain beruht auf Höhendaten von Asobo/Microsoft

– Bodenlayout gemäß aktueller AIP

– Alle 3-D Modelle und Objekte mit PBR Texturen

– Runway mit natürlichem Gefälle (Sloped Runway)

– Farbangepasstes 20cm Orthophoto

– WASM basierter Animations Controller

– Bahrometrix Living People (Animierte Personen)

– Bahrometrix Living World (Animierter Bodenverkehr)

– Dynamische Objekte wie Windsäcke und Lande-T

Flugplatz Hengsen-Opherdicke EDIU

– Detailliertes Abbild des Flugplatz Hengsen-Opherdicke EDIU

– Alle Gebäude und Objekte des Flugplatz enthalten

– Sämtliche Modelle und Objekte mit PBR Texturen

– Terrain beruht auf Höhendaten von Asobo/Microsoft

– Farbangepasstes 20cm Orthophoto

– Bahrometrix Living People – Animierte Personen

– Bahrometrix Unliving People – Animierte Zombies

– Bahrometrix Living Animals – Animierte Tiere

– Dynamischer Windsack und dynamisches Lande-T

– Dynamische Windturbine am Klärbecken

Dortmund Landmarks

– Fotorealistisches 3-D Stadtmodell

– Mehr als 70 individuell erstellte Gebäude Dortmunds

– Alle Gebäude und Objekte mit PBR Texturen

– Klinikzentrum Nord mit Landeplatz (fiktionaler ICAO Code: EDKZN)

– Animierte und dynamische Windsäcke am Klinkzentrum Nord

– Uhren der Reinoldikirche und Altes Hafenamt zeigen die lokale Zeit an

– Animierte Surfer am Phönixsee

– Animierte Potalkräne im Hafen

… und vieles mehr