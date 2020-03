AviationLads.com und simFlight.de vereinbaren Kooperation

AviationLads.com, der Trailer und Promotion- Spezialist im Bereich der Flugsimulation und das führende Newsportal im deutschsprachigen Raum, simFlight.de, vereinbaren eine stärkere Zusammenarbeit. So werden in Zukunft alle erscheinenden Produkt-Trailer hier beim simFlight.de im Vorfeld angekündigt. Zudem sind bereits weitere Projekte in Planung die zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt werden. Darüber hinaus unterstützt AviationLads.com auch den Community Gedanken mit Freeware Produkten. Zu diesen Produkten gehören unter anderem Liveries, GSX Profile und Checklisten. Das finden wir super und daher werdet ihr ebenfalls hier als erste davon Lesen. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.