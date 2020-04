AviationLads.com – Macht mit beim Oster Gewinnspiel

Frohe Ostern mit AviationLads.com – Macht mit beim großen Oster -Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es eine ganze Menge u.a simMarket Gutscheine, Produkte von Orbx, LatinVFR, MK- Studios, Just Flight und vielen mehr. Am Besten ihr guckt bei AviationLads.com vorbei und schaut was ihr machen müsst um eines der Produkte, oder mehrere, abzustauben.

Wer AviationLads nicht kennt – kann sich auf der Seite auch gut informieren. Um es kurz zu machen – AvationLads erstellt Werbe- und Marketingpakete speziell für die Flugsimulation. Darunter vor allem Trailer zu Addon Airports. Darüber hinaus gibt es aber auch aller Hand Freeware Material, wie Checklisten, GSX Profile und Repaints für euch zum Download.