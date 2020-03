Automatische Wetteransagen: M.A. RealTurb bringt VOLMETs in den Sim

M.A. RealTurb haben auf Facebook ihr nächstes Projekt angekündigt. Mit “RealVolMet Europe” wollen die Entwickler mehr Funk-Realismus in den virtuellen, europäischen Luftraum bringen.

Volmet? Nein, das ist keine nordfinnische Death-Core-Metal-Band oder ein neuer Virus, der durch die Länder zieht. In der Realität sind Volmets Sprachaufnahmen, die im 30-Minuten-Takt das aktuelle Flughafen-Wetter durchgeben. Piloten können so das METAR ihrer anzufliegenden Destinationen abhören. RealTurb will diese Funktion jetzt in den P3D bringen. Mit einem eigens programmierten METAR-Dekoder, der es schafft, die METAR-Wetterinformationen korrekt auszulesen und diese in eine generische Sprachaufnahme umzuwandeln. In einem ersten Demovideo zeigen die Entwickler, wie sich die Computer-Stimme anhört. RealVolMet Europe soll laut Entwickler mit ActiveSky kompatibel sein – in allen Wettermodi, also Live, manuell und historisch. Aber auch das standard P3D4-Online-Wetter kann das Toll auslesen. Mehr Infos mit einem konkreten Release-Datum soll in den kommenden Tagen folgen.