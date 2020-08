August 27th, Development Update

Wie bisher jede Nacht von Donnerstag zu Freitag bekommen wir auch diese Woche ein Development Update von Asobo/Microsoft. Wobei es diese Woche relativ mau ausfällt, denn – wie bereits letzte Woche “versprochen” – wurde heute nur der Release des kommenden ersten Patches bekannt gegeben.

“Wir befinden uns in der Endphase der Vorbereitungen für den bevorstehenden Patch, der nächste Woche veröffentlicht werden soll. Das Team hat aktiv daran gearbeitet, Probleme, die sich auf Download- und Installationsprobleme auswirken, als Priorität für diesen Patch zu behandeln. Wir freuen uns über jedes Feedback aus der Community und arbeiten hart an der Aktualisierung des Feedback-Snapshot und der Development-Roadmap, die wir hoffentlich in den nächsten Wochen veröffentlichen werden!”

Das Wichtigste für viele Nutzer wird sein, dass Installations- oder Startprobleme angegangen werden. Für die, die ihn bereits nutzen, wird das Beheben des Simconnect Fehlers am Bedeutendsten sein.