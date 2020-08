August, 20th, Development Update

Auch diesen Freitag gibt es ein Development Update von Microsoft. Zu Beginn wird gleich verkündet, dass in einer Woche am Freitag das Releasedatum für den ersten Patch bekannt gegeben wird. Damit man ein wenig den Fortschritt bei der derzeitigen Entwicklung, bzw. der Beseitigung der zahlreichen Bugs mitverfolgen kann, gibt es nun eine Liste der Known Issues.

Wobei, betrachtet man die, feststellt, dass es zunächst um die essentiellen Showstopper geht, nämlich alles rund um die Installation, die anscheinend für einen nicht unerheblichen Teil der Kunden schwierig bis unmöglich war.

Für die Partnership Series wurde ein Video über BING Maps online gestellt:

Weiterhin wird auf das SDK eingegangen, dessen unvollständiger derzeitiger Status schnell behoben werden soll. Danach noch der Hinweis auf eine World Tour und diverse Screenshots.