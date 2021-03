Auf’s Haus: Donegal Airport von Boundless Simulations

Die irischen Entwickler von Boundless Simulations entführen uns im X-Plane in den landschaftlich spektakulären Nordwesten ihres Landes – und das auch noch für lau!

Der kleine Regionalflughafen von Donegal (EIDL) liegt auf einer Landzunge, eingerahmt von der Irischen See und einer Bucht, inmitten typisch irischer rauer Küstenlandschaft. In der Realität gibt es reguläre Verbindungen in die Hauptstadt Dublin und das schottische Glasgow. Aber auch GA-Flieger dürften angesichts der sich bietenden Panoramen gut auf ihre Kosten kommen.

Aprospos Kosten: Die Freeware bietet Payware-Features wie aktuelle Orthos, eigene animierte Objekte, PBR-texturierte Gebäude und 3D-Gras.

Erhältlich ist die kleine Perle auf der Homepage der Entwickler.