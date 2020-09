Marsa Alam (ICAO: HEMA, IATA: EMF) ist nach Hurghada einer der am meisten von Touristen besuchten Flughäfen in Ägypten. Er befindet sich in einem Wüstental in der Nähe von Port Ghalib, 60 km von Marsa Alam entfernt. Der Flughafen wurde aufgrund des wachsenden Interesses an diesem Reiseziel mehrmals umgebaut.



Features:

PBR-Texturen

Zollgebäude und andere Objekte

Benutzerdefinierte Mesh

Orthophoto

Die Szenerie ist im Simmarket zu einem Preis von 17,40 Euro erhältlich.