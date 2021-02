Auf die grüne Insel: Shannon für lau.

Für Shannon / EINN in Irland gab es bis zuletzt keine gute Umsetzung in P3D. Heute veröffentlichten Robert Byrne und Chris Klose ihre Arbeit auf Avsim. Die 127 MB große Datei ist ebenfalls für MSFS erhältlich.

Kurz angeschaut kann man sagen, dass die Szenerie wirklich nett gemacht wurde und auf jeden Fall ein guter Schnapper ist, den die beiden kostenlos zur Verfügung stellen.

In der Realität befindet sich der Flughafen aktuell im Dornröschenschlaf. Lediglich ein paar Flüge in die Technik/Lackierung finden statt. Ansonsten gibt es doch einige Verbindungen, auch in die USA.

Schaut es euch an. Viel Spass.

P3D

MSFS