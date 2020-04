April Spezial | 3. April – MagMexico – McAllen Miller International Airport kostenlos

Am 3. April gibt es wieder etwas kostenlos um euer Streckennetz zu erweitern. Der McAllen Miller International Airport [KMFE] von MagMexico ist kostenlos für 24 Std. verfügbar – hier geht es zur simMarket Produktseite. Der in Texas, direkt an der Mexikanischen- Grenze, gelegene Airport ist für FSX und P3DV2/3 kompatibel.