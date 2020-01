Anton in neuen Farben: Repaint-Contest

Eagle Dynamics hat im wöchentlichen Newsletter zu einem Repaint-Contest ausgerufen. Gleichzeitig gibt’s neue Vorschaubilder der P-47D-30, der Ju-88 und weiteren Assets der kommenden Channel-Map.

Die Fw 190 A-8 Anton ist einer der jüngeren Oldtimer im DCS-Portfolio. Jetzt erhält das Modul besondere Aufmerksamkeit. In einem Repaint-Contest bietet Eagle Dynamcis die Möglichkeit, die neue Channel-Map zu gewinnen. Jeder Pixelschieber und Photoshop-Pilot muss dafür Anton einen neuen Anstrich verpassen und schon ist die Teilnahme gesichert – unter drei Bedingugnen: Keine Hakenkreuze, das Vorlage-Paintkit muss benutzt werden und das Repaint muss einem Land in den DCS-Fraktionen zuzuordnen sein. Bis zum 16. Februar hat jeder DCS-Pilot die Chance, am Contest teilzunehmen.

Gleichzeitig nutzt Eagle Dynamics wieder den wöchentlichen Newsletter für neue Entwicklungscreenshots: Diesmal mit einer fast fertigen P-47D vor den Kreidefelsen der neuen Channel-Map, Außenansichten der Ju-88, Flakscheinwerfer und ein Model der V1-Langstreckenrakete. Mehr Infos und den kompletten Newsletter findet ihr wie immer im DCS-Forum.