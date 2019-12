Aller Anfang ist schwer – VATSIM NewBie Days

VATSIM Deutschland veranstaltet ab Januar 2020 NewBie Days für ONLINE Einsteiger. Du liebst dein Flugzeug, und die Fliegerei hast du schon lange in dein Herz geschlossen. Du bist Pilot mit Leib und Seele. Doch da fehlt noch was? Steriler, monotoner AI-Verkehr kann mitunter sehr langweilig sein. Das kannst du anders haben, es liegt allein an dir. Es wird Zeit, deinem Hobby deutlich interessantere und realistischere Impulse zu verleihen. Mit unserer Hilfe geben wir dir einen kinderleichten Einstieg in die Welt der virtuellen Flugsicherung. Und wetten, dass du danach nichtmehr darauf verzichten möchtest?

Du fliegst dein Flugzeug unter Anweisung eines ausgebildeten Lotsen bei VATSIM (Virtual Air

Simulation). Genieße unseren ultra-realistischen, kristallklaren Flugfunk und werde Teil davon.

Du hast deine Maschine im Griff, und wir machen dich fit, damit du die Anweisungen des ATC wie ein echter Pilot von der Rollkontrolle bis zur Startfreigabe an einem kontrollierten Flughafen auch umsetzen kannst. Wenn du diese realistischen Prozeduren Schritt für Schritt zu lernen bereit bist, freuen wir uns auf deine Anmeldung zu einem unserer völlig unverbindlichen “Newbie-Abende”, um dir einen ersten Eindruck zu verschaffen. Es erwartet dich eine entspannte Atmosphäre mit zahlreichen Mentoren, die dir mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Bist du bereit? Interesse geweckt ?

Dann melde Dich an über eine email an : vatsimnewbie@vatsim-germany.org

Für die Anmeldung bei VATSIM benuze unseren Wiki Beitrag :

https://de.wiki.vatsim-germany.org/Erste_Schritte_als_Pilot

Die ersten Abende sind geplant in der zweiten und dritten Januar Woche 2020.

Wir informieren dann in der Anmeldebestätigung über weitere Termine und weitere Einstellungen

Termine :

Abend 1 : Freitag : 10.01.2020 20:00 locl

Abend 2 : Mittwoch : 15.01.2020 20:00 locl

Abend 3 : Freitag : 17.01.2020 20:00 locl

Abend 4 : Sonntag : 19.01.2010 20:00 locl

Einführungsabende :

Abend 1 : Dienstag : 07.01.2020 20:00 locl

Abend 2 : Donnerstag : 09.01.2010 20:00 locl

notwendiges Material :

– Flugsimulator

– Teamspeak

– VATSIM Deutschland Registrierung