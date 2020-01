Airbus und CRJ: Kok blickt in die Zukunft.

Wie geht’s weiter mit der Entwicklung von Airbus, CRJ und Co? Mathjis Kok hat im Aerosoft-Forum eine kleine Vorschau auf das kommende Jahr veröffentlicht und richtet den Fokus dabei voll auf die Simulatoren der Zukunft.

Ein bisschen Grummeln ist bei Kok am Anfang durchaus zu lesen: Auch wenn Aerosoft mit dem A330 vor kurzem erst ein neues Addon für den P3D4 released hat, sei der Sim von Lockheed Martin nicht gerade eine Freude für Designer. “Am Anfang waren wir wegen dem P3D V4 sehr enthusiastisch – aber durch die halbgare Grafik-Engine ist der Enthusiasmus schnell verschwunden”, schreibt Kok. So wäre die Entwicklung des CRJ und des A330 schmerzhaft gewesen. Um diesen Entwicklungsstress zu vermeiden, will Kok die kleinen kleinen Airbus-Produkte (318-321) nicht nochmal für den P3D4 überarbeiten. Der Grund: Dadurch entstünde Arbeit, die sich laut Kok monetär nicht lohnen würde. Der Fokus liege bei Aerosoft jetzt auf den neuen Sim-Plattformen, FS2020 und P3D5. “Wir haben uns entschieden, die kleinen Airbuse nicht neu für P3D4 zu modellieren”, schreibt Kok. “Was aber bald kommen wird, ist ein kleines Update, dass die Electronic Flightbag hinzufügt. Außerdem werden wir Navigraph-Support einfügen und wenn Zeit bliebt, werden wir CPDLC fertigstellen.”

Was Kok noch sonst noch schreibt, unter anderem über seinen Besuch bei Asobo: Der ganze Post (in Englisch) ist im Aerosoft-Forum zu finden.