AIGtech äußert sich zum Modelmatching mit VATSIM

Nach dem aus von FLAi hat sich die AlphaIndiaGroup mit einem Statement gemeldet, wie man das Onlinenetzwerk VATSIM mit einer kostenfreien “One Click Installer” Lösung in Bezug auf das Modelmatching supporten will. Demnach arbeitet das Team an einer Lösung, vollständig für VATSIM kompatibel zu sein.

[…] AIGAIM incl. OCI was always designed to work fully with offline AI Traffic and so far, no development has been made to have an improved integration into VATSIM. This means that the current solution will be an 80-90% solution to get freeware model-matchmaking into VATSIM. […]