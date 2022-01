Aerosoft bringt Patch für die Twin Otter

Die Twin Otter von Aerosoft hat seit ihrer Veröffentlichung für den MSFS einen ersten guten Eindruck bei der Community hinterlassen. Dennoch häuften sich die Berichte über eine unzureichende Soundabmischung, gerade was den Sound des Triebwerks anging.

Aerosoft hat sich dieser Kritik schnell angenommen und bemüht den Sound sowie ein paar weitere Aspekte zu verbessern.

Aerosoft Twin Otter v1.0.1:

– Hinzugefügt: GPWS Inhibit Schalter

– Hinzugefügt: Flügelbeleuchtung

– Hinzugefügt: Animationen der Trimmknöpfe für Höhen- und Seitenruder reagieren jetzt auf Steuereingaben. Sounds hinzugefügt

– Behoben: Drehmomentverbindung am -300 Cargo 4-Blade Bugfahrwerk

– Behoben: Höhen- und Querruder-Simvars auf die im Multiplayer funktionierenden geändert

– Behoben: Variable der Steuersperre für Multiplayer-Kompatibilität umgedreht

– Behoben: Überarbeitung und Lautstärkeanpassung der externen Sounds

– Behoben: Überarbeitung und Lautstärkeanpassung der internen Sounds

– Behoben: Autopilot verliert Höhe im ALT HOLD Modus

– Behoben: Autopilot verliert Höhe im GS HOLD Modus

– Behoben: Außenansicht Motorinstrumente

– Behoben: Fehlende Leistungsdaten im Flugzeugauswahlfenster

– Behoben: Abgeschwächtes Windgeräusch an der Hecktür, wenn sich das Flugzeug nicht bewegt und der Wind keine Sturmstärke hat

– Behoben: Booster-Pumpen-Meldezustand

– Behoben: Volt-Anzeige zeigt jetzt 0V an, wenn die Generatoren ausgeschaltet sind

– Behoben: CDI-Nadeln sprangen beim Fliegen eines FROM-Radialflugzeugs von einer Seite zur anderen

– Behoben: Fehlender Nadelpfeil im Kopiloten-HSI

– Behoben: NAV/HDG-Flaggen über Kursfehler und Nadel in beiden HSIs

– Behoben: Getrennte GNS530/430, Autopilot, Transponder und ADF vom Copilot-Dimmer

– Behoben: Propeller-Vereisungsschutz funktioniert jetzt für beide Propeller

– Behoben: Intake Anti-Ice funktioniert jetzt für beide Motoren

– Behoben: Erhöhte Lautstärke der GPWS-Gleitwinkel-Ansagen

– Behoben: HSI-Knopf dreht sich nicht

– Behoben: Lücken in der Decke nahe der vorderen Kabinenwand

Die Twin Otter ist uta. im simMarket für 35.64 EUR erhältlich und kann im Anschluss über Aerosoft One installiert/geupdated werden.