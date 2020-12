Aeroporto di Milano Linate “Enrico Forlanini” im MSFS

Der kleinere der beiden internationalen Verkehrsflughäfen von Mailand (ICAO: LIML) ist ab sofort für den MSFS zu haben. Die Designer haben mit Rome Ciampino und dem Torre Alfina Airfield bereits vorgelegt und bringen nun die dritte Szenerie. Leider gibt es keine Feature Informationen, nur das Bekenntnis, dass die Designer viele Infoquellen genutzt haben, um dem Airport Leben einzuhauchen.

This airport was recreated based on the AIP Italia, Jeppsen’s charts, satellite’s photos and personal knowledge of the site.